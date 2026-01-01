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Младен Андреевич
Младен Андреевич Mladen Andrejevic
Киноафиша Персоны Младен Андреевич

Младен Андреевич

Mladen Andrejevic

Дата рождения
27 июня 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Изоляция 6.7
Изоляция (2024)
Loan Shark 6.6
Loan Shark (2021)
Парад 5.3
Парад (2011)

Фильмография Младен Андреевич

Изоляция 6.7
Изоляция Izolacija
драма, триллер 2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
Loan Shark 6.6
Loan Shark Lihvar
криминал, драма 2021, Сербия
Парад 5.3
Парад Parada
комедия, драма 2011, Словения / Македония / Хорватия / Сербия / Черногория
Смотреть трейлер
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