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Фильмография
Младен Андреевич
Mladen Andrejevic
Киноафиша
Персоны
Младен Андреевич
Младен Андреевич
Mladen Andrejevic
Дата рождения
27 июня 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Изоляция
(2024)
6.6
Loan Shark
(2021)
5.3
Парад
(2011)
Фильмография Младен Андреевич
6.7
Изоляция
Izolacija
драма, триллер
2024, Хорватия / Сербия
Смотреть трейлер
6.6
Loan Shark
Lihvar
криминал, драма
2021, Сербия
5.3
Парад
Parada
комедия, драма
2011, Словения / Македония / Хорватия / Сербия / Черногория
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