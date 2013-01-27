Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Беднаж
Aleksander Bednarz
Александр Беднаж
Александр Беднаж
Aleksander Bednarz
Дата рождения
6 января 1941
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
27 января 2013
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
7.6
Короткий фильм об убийстве
(1988)
Билеты
7.6
Псы
(1992)
Фильмография Александр Беднаж
7
Розочка
Rózyczka
исторический, мелодрама, драма
2010, Польша
8.1
День психа
Dzien swira
комедия, драма, мелодрама
2002, Польша
7.6
Псы
Psy
боевик, криминал, драма
1992, Польша
7.1
Побег из кинотеатра «Свобода»
Ucieczka z kina 'Wolnosc'
комедия, драма, фэнтези
1990, Польша
7.2
The Last Schoolbell
Ostatni dzwonek
драма
1989, Польша
6.5
The Last Ferry
Ostatni prom
драма
1989, Польша
7.6
Короткий фильм об убийстве
Krotki film o zabijaniu
криминал, драма
1988, Польша
Билеты
7.3
Жемчужина в короне
Perla w koronie
драма
1972, Польша
