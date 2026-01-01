Оповещения от Киноафиши
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Юн Гван-у
Yoon Gwan-woo
Киноафиша
Персоны
Юн Гван-у
Юн Гван-у
Yoon Gwan-woo
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Бандит, ставший старшеклассником
(2024)
5.9
Паранормальное явление. Сеул
(2025)
Фильмография Юн Гван-у
5.9
Паранормальное явление. Сеул
Homecam
ужасы
2025, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Бандит, ставший старшеклассником
драма, триллер, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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