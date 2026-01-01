Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юн Гван-у
Юн Гван-у Yoon Gwan-woo
Киноафиша Персоны Юн Гван-у

Юн Гван-у

Yoon Gwan-woo

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Бандит, ставший старшеклассником 7.6
Бандит, ставший старшеклассником (2024)
Паранормальное явление. Сеул 5.9
Паранормальное явление. Сеул (2025)

Фильмография Юн Гван-у

Паранормальное явление. Сеул 5.9
Паранормальное явление. Сеул Homecam
ужасы 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Бандит, ставший старшеклассником 7.6
Бандит, ставший старшеклассником
драма, триллер, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
Показать еще
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше