Матвей Амельянович Matvey Amelyanovich
Киноафиша Персоны Матвей Амельянович

Матвей Амельянович

Matvey Amelyanovich

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Федя. Народный футболист 7.4
Федя. Народный футболист (2024)
Золотой папа 0.0
Золотой папа (2020)
0.0
Багровый туман (2025)

Фильмография Матвей Амельянович

Жанр
Год
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
военный 2026, Россия
Багровый туман
детектив 2025, Россия
Федя. Народный футболист 7.4
Федя. Народный футболист Fedya. Narodnyy futbolist
спорт, драма, биография 2024, Россия
Слишком близко, слишком больно
Слишком близко, слишком больно
драма, мелодрама 2023, Россия
Золотой папа
Золотой папа
комедия 2020, Россия
