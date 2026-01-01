Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матвей Амельянович
Matvey Amelyanovich
Киноафиша
Персоны
Матвей Амельянович
Матвей Амельянович
Matvey Amelyanovich
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Федя. Народный футболист
(2024)
0.0
Золотой папа
(2020)
0.0
Багровый туман
(2025)
Фильмография Матвей Амельянович
Жанр
Все
Биография
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2020
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
5
Спасти бессмертного
военный
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Багровый туман
детектив
2025, Россия
7.4
Федя. Народный футболист
Fedya. Narodnyy futbolist
спорт, драма, биография
2024, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Слишком близко, слишком больно
драма, мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Золотой папа
комедия
2020, Россия
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667