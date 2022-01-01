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Зои Белл
Зои Белл
Zoë Bell
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Зои Белл
Zoë Bell
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Дата рождения
17 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Зои Белл
Родилась 17 ноября 1978 года. Уэйхек Айленд, Оклэнд, Новая Зеландия.
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Фильмография Зои Белл
Пресноводный
боевик, приключения, комедия
2016, США
2.0
Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер
2015, США
7.0
Убей или умри
ужасы, боевик
2013, США
5.0
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы
2012, США / Германия
7.0
Джанго освобожденный
вестерн
2012, США
8.0
Игра смерти
боевик, приключения
2010, США
4.0
Доказательство смерти
боевик, триллер, криминал
2007, США
7.0
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