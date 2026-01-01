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Фильмография
Нанна Блонделл
Nanna Blondell
Киноафиша
Персоны
Нанна Блонделл
Нанна Блонделл
Nanna Blondell
Дата рождения
6 августа 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Близнец
(2019)
6.1
Стокгольмские истории
(2013)
5.4
Красная точка
(2021)
Фильмография Нанна Блонделл
Пока смерть не разлучит нас
драма, триллер
2026, Швеция
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Конкордия
фантастика, триллер
2024, Германия/Франция/Япония
5.4
Красная точка
Red Dot
драма, триллер
2021, Швеция
5.4
Омерта 6/12
Omerta 6/12
боевик, триллер
2021, Финляндия
5.3
Партизан
драма, криминал, триллер
2020, Швеция
7.1
Близнец
драма, криминал, триллер
2019, Норвегия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.3
Сговор
драма, криминал, триллер
2017, Швеция/Германия/Бельгия
6.1
Стокгольмские истории
Stockholm Stories
драма, мелодрама
2013, Швеция
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