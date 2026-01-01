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Нанна Блонделл Nanna Blondell
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Нанна Блонделл

Nanna Blondell

Дата рождения
6 августа 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Близнец 7.1
Близнец (2019)
Стокгольмские истории 6.1
Стокгольмские истории (2013)
Красная точка 5.4
Красная точка (2021)

Фильмография Нанна Блонделл

Пока смерть не разлучит нас
Пока смерть не разлучит нас
драма, триллер 2026, Швеция
Конкордия
Конкордия
фантастика, триллер 2024, Германия/Франция/Япония
Красная точка 5.4
Красная точка Red Dot
драма, триллер 2021, Швеция
Омерта 6/12 5.4
Омерта 6/12 Omerta 6/12
боевик, триллер 2021, Финляндия
Партизан 5.3
Партизан
драма, криминал, триллер 2020, Швеция
Близнец 7.1
Близнец
драма, криминал, триллер 2019, Норвегия
Сговор 5.3
Сговор
драма, криминал, триллер 2017, Швеция/Германия/Бельгия
Стокгольмские истории 6.1
Стокгольмские истории Stockholm Stories
драма, мелодрама 2013, Швеция
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