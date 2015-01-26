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Александр Збруев
Александр Збруев
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Александр Збруев
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Дата рождения
31 марта 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Личные связи
Петр Федоров
дед и внук
Биография Александр Збруев
Родился 31 марта 1938 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Збруев
Не спать
мистика, триллер
2019, Россия
0.0
Кино про Алексеева
драма
2014, Россия
7.0
Кожа саламандры
мистика, триллер
2004, Россия
6.0
Все будет хорошо
мелодрама
1995, Россия
6.0
Ты у меня одна
драма
1993, Россия
7.0
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
мелодрама
1989, СССР
7.0
Филер
военный, драма
1988, СССР
6.0
Убить дракона
фэнтези, семейный
1988, СССР / Германия
7.0
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