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Оги Бэнкс Ogie Banks
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Оги Бэнкс

Ogie Banks

Дата рождения
13 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Первая любовь 7.3
Первая любовь (2023)
Великий Человек-паук 7.1
Великий Человек-паук (2012)
Супермен против Элиты 7.0
Супермен против Элиты (2012)

Фильмография Оги Бэнкс

LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории 6.5
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории Lego Marvel Avengers: Strange Tails
боевик, приключения, анимация 2025, США
Смотреть трейлер
Первая любовь 7.3
Первая любовь
комедия 2023, США
Отряд «Призрак» 5
Отряд «Призрак»
комедия, боевик, детский 2021, США/Франция/Южная Корея
Сабвей Серферс 6.8
Сабвей Серферс
приключения 2018, Дания
Вилли и крутые тачки 4.6
Вилли и крутые тачки Wheely
анимация, детский, приключения 2017, Малайзия
Смотреть трейлер Рецензия
Барби. Дримтопия
Барби. Дримтопия
детский, анимация 2016, США
Будь классным, Скуби-Ду! 6.4
Будь классным, Скуби-Ду!
приключения, детский, семейный 2015, США
Драйвер на ночь 6.7
Драйвер на ночь Stretch
боевик, триллер, комедия 2014, США
Смотреть трейлер
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