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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Оги Бэнкс
Ogie Banks
Киноафиша
Персоны
Оги Бэнкс
Оги Бэнкс
Ogie Banks
Дата рождения
13 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Первая любовь
(2023)
7.1
Великий Человек-паук
(2012)
7.0
Супермен против Элиты
(2012)
Фильмография Оги Бэнкс
6.5
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории
Lego Marvel Avengers: Strange Tails
боевик, приключения, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
7.3
Первая любовь
комедия
2023, США
5
Отряд «Призрак»
комедия, боевик, детский
2021, США/Франция/Южная Корея
6.8
Сабвей Серферс
приключения
2018, Дания
4.6
Вилли и крутые тачки
Wheely
анимация, детский, приключения
2017, Малайзия
Смотреть трейлер
Рецензия
Барби. Дримтопия
детский, анимация
2016, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Будь классным, Скуби-Ду!
приключения, детский, семейный
2015, США
6.7
Драйвер на ночь
Stretch
боевик, триллер, комедия
2014, США
Смотреть трейлер
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