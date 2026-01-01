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Якоб Скрзупа
Jakob Skrzypa
Киноафиша
Персоны
Якоб Скрзупа
Якоб Скрзупа
Jakob Skrzypa
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.1
Вампиры-зомби... из космоса!
(2024)
Фильмография Якоб Скрзупа
6.1
Вампиры-зомби... из космоса!
Vampire Zombies... From Space!
комедия, ужасы, фантастика
2024, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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