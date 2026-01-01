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Якоб Скрзупа
Якоб Скрзупа Jakob Skrzypa
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Якоб Скрзупа

Jakob Skrzypa

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой

Популярные фильмы

Вампиры-зомби... из космоса! 6.1
Вампиры-зомби... из космоса! (2024)

Фильмография Якоб Скрзупа

Вампиры-зомби... из космоса! 6.1
Вампиры-зомби... из космоса! Vampire Zombies... From Space!
комедия, ужасы, фантастика 2024, Канада
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