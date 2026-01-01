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Незакет Эрден Nezaket Erden
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Незакет Эрден

Nezaket Erden

Дата рождения
16 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Между двумя рассветами 7.1
Между двумя рассветами (2021)
Послушные 6.9
Послушные (2022)
Два типа людей 6.9
Два типа людей (2020)

Фильмография Незакет Эрден

Мира
Мира
драма, мелодрама 2026, Турция
Энциклопедия Стамбула 6.7
Энциклопедия Стамбула
драма, мини-сериал 2025, Турция
Соседняя комната 4.5
Соседняя комната
драма 2024, Турция
Послушные 6.9
Послушные
драма, комедия 2022, Турция
Гостья 5.6
Гостья
драма 2021, Турция
Между двумя рассветами 7.1
Между двумя рассветами Iki Safak Arasinda
драма 2021, Франция / Румыния / Испания / Турция
Плотина 5.5
Плотина
драма, мелодрама 2020, Турция
Два типа людей 6.9
Два типа людей Insanlar Ikiye Ayrilir
драма 2020, Турция
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