Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Незакет Эрден
Nezaket Erden
Киноафиша
Персоны
Незакет Эрден
Незакет Эрден
Nezaket Erden
Дата рождения
16 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Между двумя рассветами
(2021)
6.9
Послушные
(2022)
6.9
Два типа людей
(2020)
Фильмография Незакет Эрден
Мира
драма, мелодрама
2026, Турция
6.7
Энциклопедия Стамбула
драма, мини-сериал
2025, Турция
4.5
Соседняя комната
драма
2024, Турция
6.9
Послушные
драма, комедия
2022, Турция
5.6
Гостья
драма
2021, Турция
7.1
Между двумя рассветами
Iki Safak Arasinda
драма
2021, Франция / Румыния / Испания / Турция
5.5
Плотина
драма, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.9
Два типа людей
Insanlar Ikiye Ayrilir
драма
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Показать еще
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить