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Фильмография
Мануэль Бальби
Manuel Balbi
Киноафиша
Персоны
Мануэль Бальби
Мануэль Бальби
Manuel Balbi
Дата рождения
13 марта 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Гвадалахара, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
5.6
Суррогатная мать
(2023)
0.0
Любовь вне закона
(2018)
Фильмография Мануэль Бальби
5.6
Суррогатная мать
драма
2023, Мексика
Любовь вне закона
драма, мелодрама
2018, Мексика
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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