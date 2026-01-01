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Скоро в прокате «Мошенники»
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О персоне
Морита Хироюки
Hiroyuki Morita
Киноафиша
Персоны
Морита Хироюки
Морита Хироюки
Hiroyuki Morita
Дата рождения
26 июня 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Фукуока, Япония
Популярные фильмы
7.9
Золотой парень
(1995)
7.7
Рубеж Шангри-Ла
(2023)
7.3
Возвращение кота
(2002)
Билеты
Фильмография Морита Хироюки
7.7
Рубеж Шангри-Ла
аниме , фэнтези
2023, Япония
6.3
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
боевик, аниме , фэнтези, мини-сериал
2023, Япония
7.3
Возвращение кота
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме
2002, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.9
Золотой парень
драма, приключения, аниме , мини-сериал
1995, Япония
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