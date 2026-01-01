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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Найджел О’Нилл
Nigel O'Neill
Киноафиша
Персоны
Найджел О’Нилл
Найджел О’Нилл
Nigel O'Neill
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Как можно дальше отсюда
(2020)
7.0
Хроники Франкенштейна
(2015)
6.5
Плохой день, чтобы свести счеты
(2017)
Фильмография Найджел О’Нилл
5.1
Мумия. Возрождение зла
The Morrigan
ужасы
2025, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Хоуп-стрит
драма, криминал
2021, Великобритания
7.1
Как можно дальше отсюда
Jak Najdalej Stad
драма, комедия
2020, Польша / Ирландия
5.9
Ко всем чертям!
Boys from County Hell
комедия, ужасы
2020, Ирландия / Великобритания
6.5
Плохой день, чтобы свести счеты
Bad Day for the Cut
триллер
2017, Великобритания
7
Хроники Франкенштейна
драма, криминал, ужасы
2015, Великобритания
5.9
Блуждание ягнят
Behold the Lamb
драма
2011, Великобритания
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Новости о Найджел О’Нилл
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