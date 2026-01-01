Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ян Пехоциньский
Ян Пехоциньский Jan Piechocinski
Киноафиша Персоны Ян Пехоциньский

Ян Пехоциньский

Jan Piechocinski

Дата рождения
26 июля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Декалог 8.8
Декалог (1989)
Короткий фильм о любви 7.9
Короткий фильм о любви (1988)
Магнат 6.6
Магнат (1987)

Фильмография Ян Пехоциньский

Декалог 8.8
Декалог
драма, мини-сериал 1989, Польша/Германия
Короткий фильм о любви 7.9
Короткий фильм о любви Krotki film o milosci
драма 1988, Польша
Смотреть трейлер
Магнат 6.6
Магнат Magnat
драма, исторический 1987, Польша
Salty Rose 5.2
Salty Rose Slona róza
драма, мелодрама 1983, Чехословакия / Польша
Показать еще
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше