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Фильмография
Ян Пехоциньский
Jan Piechocinski
Киноафиша
Персоны
Ян Пехоциньский
Ян Пехоциньский
Jan Piechocinski
Дата рождения
26 июля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.8
Декалог
(1989)
7.9
Короткий фильм о любви
(1988)
6.6
Магнат
(1987)
Фильмография Ян Пехоциньский
8.8
Декалог
драма, мини-сериал
1989, Польша/Германия
7.9
Короткий фильм о любви
Krotki film o milosci
драма
1988, Польша
Смотреть трейлер
6.6
Магнат
Magnat
драма, исторический
1987, Польша
5.2
Salty Rose
Slona róza
драма, мелодрама
1983, Чехословакия / Польша
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