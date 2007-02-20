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Альберт С. Мкртчян
Альберт С. Мкртчян
О персоне
Фильмография
Альберт С. Мкртчян
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Дата рождения
8 августа 1926
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
20 февраля 2007
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Альберта С. Мкртчяна
Родился 8 августа 1926 года. Ереван, Армения.
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Фильмография Альберта С. Мкртчяна
Танго нашего детства
драма
1985, СССР
6.0
Законный брак
мелодрама
1985, СССР
7.0
Путешествие будет приятным
мелодрама
1982, СССР
0.0
Лекарство против страха
криминал
1978, СССР
6.0
Земля Санникова
приключения
1973, СССР
7.0
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