Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин Дюбрёй
Мартин Дюбрёй Martin Dubreuil
Киноафиша Персоны Мартин Дюбрёй

Мартин Дюбрёй

Martin Dubreuil

Дата рождения
26 мая 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Феликс и Мейра 6.7
Феликс и Мейра (2014)
Великие мрачные дни 6.7
Великие мрачные дни (2019)
Одно лето 6.6
Одно лето (2023)

Фильмография Мартин Дюбрёй

Жанр
Год
Любовный апокалипсис 6.6
Любовный апокалипсис Amour apocalypse
комедия, мелодрама 2025, Канада
Смотреть трейлер
Билеты
Одно лето 6.6
Одно лето Le temps d'un été
комедия, драма 2023, Канада
Мышеловка 5.6
Мышеловка
триллер 2021, Канада
Великие мрачные дни 6.7
Великие мрачные дни La grande noirceur / The Great Darkened Days
драма, исторический 2019, Канада
Феликс и Мейра 6.7
Феликс и Мейра Félix et Meira
драма 2014, Канада
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Чебурашка» в сделку не входил: россияне выбрали 3 главных советских мульта – выше только звезды
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше