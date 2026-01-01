Оповещения от Киноафиши
Мартин Дюбрёй
Martin Dubreuil
Дата рождения
26 мая 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Феликс и Мейра
(2014)
6.7
Великие мрачные дни
(2019)
6.6
Одно лето
(2023)
Фильмография Мартин Дюбрёй
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
2019
2014
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
6.6
Любовный апокалипсис
Amour apocalypse
комедия, мелодрама
2025, Канада
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Одно лето
Le temps d'un été
комедия, драма
2023, Канада
5.6
Мышеловка
триллер
2021, Канада
6.7
Великие мрачные дни
La grande noirceur / The Great Darkened Days
драма, исторический
2019, Канада
6.7
Феликс и Мейра
Félix et Meira
драма
2014, Канада
