Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Николя Казале Nicolas Cazalé
Киноафиша Персоны Николя Казале

Николя Казале

Nicolas Cazalé

Дата рождения
24 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Багровые реки 6.6
Багровые реки (2018)
Киберсталкер 6.5
Киберсталкер (2020)
Беспокойная Анна 6.4
Беспокойная Анна (2007)

Фильмография Николя Казале

Девушки с потерянной станции
Девушки с потерянной станции
драма, криминал 2025, Франция
Смерть в лифте 5.4
Смерть в лифте Top Floor
триллер 2024, Болгария
Смотреть трейлер
В ожидании Дали 6.4
В ожидании Дали Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама 2023, Испания
Смотреть трейлер
Киберсталкер 6.5
Киберсталкер
драма, триллер 2020, Франция
Жрицы любви 6.1
Жрицы любви Filles de joie
драма 2020, Бельгия / Франция
Багровые реки 6.6
Багровые реки
драма, боевик, криминал 2018, Франция
Северная трибуна
Северная трибуна
драма, криминал, мини-сериал 2015, Франция
Семена смерти 5.6
Семена смерти Pars vite et reviens tard
драма, триллер 2007, Франция
Показать еще
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше