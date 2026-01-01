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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Николя Казале
Nicolas Cazalé
Киноафиша
Персоны
Николя Казале
Николя Казале
Nicolas Cazalé
Дата рождения
24 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Багровые реки
(2018)
6.5
Киберсталкер
(2020)
6.4
Беспокойная Анна
(2007)
Фильмография Николя Казале
Девушки с потерянной станции
драма, криминал
2025, Франция
5.4
Смерть в лифте
Top Floor
триллер
2024, Болгария
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6.4
В ожидании Дали
Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама
2023, Испания
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6.5
Киберсталкер
драма, триллер
2020, Франция
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6.1
Жрицы любви
Filles de joie
драма
2020, Бельгия / Франция
6.6
Багровые реки
драма, боевик, криминал
2018, Франция
Северная трибуна
драма, криминал, мини-сериал
2015, Франция
5.6
Семена смерти
Pars vite et reviens tard
драма, триллер
2007, Франция
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