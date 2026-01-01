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Эрика Хелин
Эрика Хелин Erika Helin
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Эрика Хелин

Erika Helin

Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Герой фэнтези

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Возвращение гремлинов 4.4
Возвращение гремлинов (2025)

Фильмография Эрика Хелин

Возвращение гремлинов 4.4
Возвращение гремлинов The Creeps
боевик, комедия, фэнтези 2025, Финляндия
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