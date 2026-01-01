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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Юлиана Шевчук
Киноафиша
Персоны
Юлиана Шевчук
Юлиана Шевчук
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Первая самая верная
(2026)
Фильмография Юлиана Шевчук
Первая самая верная
мелодрама, драма
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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