Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Яна Аносова
Киноафиша Персоны Яна Аносова

Яна Аносова

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Московская мыльная опера 0.0
Московская мыльная опера (2025)
Если замуж невтерпеж 0.0
Если замуж невтерпеж (2026)
Весна свела нас с ума 0.0
Весна свела нас с ума (2023)

Фильмография Яна Аносова

Если замуж невтерпеж
Если замуж невтерпеж
мелодрама, драма 2026, Россия
Тень сомнений
Тень сомнений
мелодрама, драма 2026, Россия
Московская мыльная опера
Московская мыльная опера
драма, мелодрама 2025, Россия
Весна свела нас с ума
Весна свела нас с ума
драма, мелодрама 2023, Россия
Показать еще
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше