Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Яцек Пшонка
Jacek Pszonka
Киноафиша
Персоны
Яцек Пшонка
Яцек Пшонка
Jacek Pszonka
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.2
Катастрофа. Удар из космоса
(2026)
Билеты
Фильмография Яцек Пшонка
5.2
Катастрофа. Удар из космоса
Rage of Stars
боевик, фантастика, триллер
2026, Польша
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Билеты
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