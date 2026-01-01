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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О персоне
Мартин Мореги
Martín Mauregui
Киноафиша
Персоны
Мартин Мореги
Мартин Мореги
Martín Mauregui
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.7
Аргентина, 1985
(2022)
7.0
Арестантская
(2008)
6.8
Каранчо
(2010)
Фильмография Мартин Мореги
6.3
27 ночей
27 noches
комедия, драма
2025, Аргентина
5.6
Безумная старуха
Vieja loca
ужасы, триллер
2025, Аргентина / Франция / Испания
Смотреть трейлер
7.7
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
драма
2022, Аргентина
6.4
Восстание
Rebelión
драма, триллер, музыка, исторический
2022, Аргентина / Колумбия / США
6.3
Гавана, я люблю тебя
7 días en La Habana
драма
2012, Франция / Испания
Смотреть трейлер
6.5
Белый слон
Elefante blanco
приключения, драма
2012, Аргентина / Испания
6.8
Каранчо
Carancho
криминал, триллер, мелодрама, драма
2010, Франция / Аргентина / Южная Корея / Чили
7
Арестантская
Leonera
криминал, драма
2008, Аргентина / Южная Корея
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