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Юрий Кузьменков
Yury Kuzmenko
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Юрий Кузьменков
Юрий Кузьменков
Yury Kuzmenko
Дата рождения
25 мая 1949
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
12 июля 2024
Карьера
Актер
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Большая перемена
(1973)
7.3
Журналист
(1967)
7.3
Минута молчания
(1971)
Фильмография Юрий Кузьменков
Дипломат
комедия, мелодрама
2019, Россия
Одну тебя люблю
драма, мелодрама, исторический
2012, Россия
4.5
Салями
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал
2011, Россия
6.9
БАгИ
BAgI
драма, семейный
2011, Россия
Я не я
комедия, мелодрама
2010, Россия
4
Артефакт
Artefakt
драма, триллер, приключения, фантастика
2009, Россия
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Полет фантазии
Polyot fantazii
2008, Россия
5.6
Мальтийский крест
Maltiyskiy krest
боевик, приключения
2007, Россия
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Новости личной жизни Юрий Кузьменков
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