О персоне
Фильмография
Матс Бломгрен
Mats Blomgren
Матс Бломгрен
Матс Бломгрен
Mats Blomgren
Дата рождения
12 апреля 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Патрик 1,5
(2008)
6.8
Так чертовски легко
(2022)
6.4
Отголоски
(2015)
Фильмография Матс Бломгрен
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2024
2022
2015
2008
2007
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
Пайрэт Бэй
драма, биография
2024, Швеция
6.8
Так чертовски легко
Så jävla easy going
комедия, драма, мелодрама
2022, Норвегия / Швеция
6.4
Отголоски
Efterskalv
драма
2015, Швеция / Польша / Франция
6.9
Патрик 1,5
Patrik 1,5
комедия, драма, мелодрама
2008, Швеция
5.6
Любить кого-нибудь
Den man älskar / To Love Someone
драма
2007, Швеция
