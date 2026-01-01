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Мартин Ангребауэр
Martin Angerbauer
Киноафиша
Персоны
Мартин Ангребауэр
Мартин Ангребауэр
Martin Angerbauer
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Острые козырьки: Бессмертный человек
(2026)
5.9
Пентаверат
(2022)
Фильмография Мартин Ангребауэр
7.5
Острые козырьки: Бессмертный человек
Peaky Blinders
исторический, криминал, драма, боевик
2026, Франция / Великобритания / США
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Рецензия
5.9
Пентаверат
комедия, мини-сериал
2022, США
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