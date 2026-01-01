Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Марисоль Фертар
Marysole Fertard
Киноафиша
Персоны
Марисоль Фертар
Марисоль Фертар
Marysole Fertard
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
5.3
Большой баг
(2022)
0.0
Мальчики по вызову
(2023)
Фильмография Марисоль Фертар
Мальчики по вызову
драма, комедия, мелодрама
2023, Франция
5.3
Большой баг
BigBug
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
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Бей сильнее
Les abîmés
драма
2022, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал
2013, Франция
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