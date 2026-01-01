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Чхве Ын-ён Choi Eun-yeong
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Чхве Ын-ён

Choi Eun-yeong

Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Время приключений 8.6
Время приключений (2010)
Пинг-понг 8.5
Пинг-понг (2014)
Призрак в доспехах 8.3
Призрак в доспехах (2026)

Фильмография Чхве Ын-ён

Призрак в доспехах 8.3
Призрак в доспехах Kôkaku Kidôtai
боевик, анимация, фантастика 2026, Япония
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Билеты
Дандадан: Первый контакт 8.2
Дандадан: Первый контакт Dan Da Dan: First Encounter
боевик, анимация, комедия 2024, Япония
Твой цвет 6.7
Твой цвет Kimi no iro
анимация, драма, музыка 2024, Япония
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Звездные войны: Видения 6.7
Звездные войны: Видения
аниме , приключения, фантастика 2021, США/Япония
Ину-О: Рождение легенды 7.5
Ину-О: Рождение легенды Inu-oh
анимация, фэнтези, музыка, аниме 2021, Япония / Китай
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На твоей волне 7
На твоей волне Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
аниме , драма, фэнтези, мелодрама 2019, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Пинг-понг 8.5
Пинг-понг
драма, аниме , спорт, мини-сериал 2014, Япония
Космический Денди 7.8
Космический Денди
комедия, аниме , фантастика 2014, Япония
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