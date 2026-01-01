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О персоне
Чхве Ын-ён
Choi Eun-yeong
Киноафиша
Персоны
Чхве Ын-ён
Чхве Ын-ён
Choi Eun-yeong
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
8.6
Время приключений
(2010)
8.5
Пинг-понг
(2014)
8.3
Призрак в доспехах
(2026)
Билеты
Фильмография Чхве Ын-ён
8.3
Призрак в доспехах
Kôkaku Kidôtai
боевик, анимация, фантастика
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8.2
Дандадан: Первый контакт
Dan Da Dan: First Encounter
боевик, анимация, комедия
2024, Япония
6.7
Твой цвет
Kimi no iro
анимация, драма, музыка
2024, Япония
Смотреть трейлер
6.7
Звездные войны: Видения
аниме , приключения, фантастика
2021, США/Япония
7.5
Ину-О: Рождение легенды
Inu-oh
анимация, фэнтези, музыка, аниме
2021, Япония / Китай
Смотреть трейлер
7
На твоей волне
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
аниме , драма, фэнтези, мелодрама
2019, Япония
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Рецензия
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8.5
Пинг-понг
драма, аниме , спорт, мини-сериал
2014, Япония
7.8
Космический Денди
комедия, аниме , фантастика
2014, Япония
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