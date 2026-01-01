Оповещения от Киноафиши
Манами Нумакура Manami Numakura
Манами Нумакура

Manami Numakura

Дата рождения
15 апреля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Атака титанов: Последняя атака 9.0
Атака титанов: Последняя атака (2024)
Доктор Стоун 8.6
Доктор Стоун (2019)
Созданный в Бездне 8.1
Созданный в Бездне (2017)

Фильмография Манами Нумакура

Жанр
Год
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря 7.7
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
анимация, фэнтези 2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Атака титанов: Последняя атака 9
Атака титанов: Последняя атака Attack on Titan the Movie: The Last Attack
боевик, анимация, драма 2024, Япония
Смотреть трейлер
Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня 6.4
Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня
аниме , фэнтези, комедия 2021, Япония
Доктор Стоун 8.6
Доктор Стоун
боевик, приключения, аниме , фантастика 2019, Япония
Музыкальные девчонки 5.5
Музыкальные девчонки
аниме , музыка 2018, Япония
Любовь тирана 6.1
Любовь тирана
комедия, аниме , мелодрама 2017, Япония
Созданный в Бездне 8.1
Созданный в Бездне
приключения, аниме , фэнтези 2017, Япония
Магазинчик сладостей 6.1
Магазинчик сладостей
комедия, аниме , мелодрама 2016, Япония
Повелитель 7
Повелитель
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
Идолмастер 6.6
Идолмастер
аниме , музыка 2011, Япония
