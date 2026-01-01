Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Манами Нумакура
Manami Numakura
Манами Нумакура
Манами Нумакура
Manami Numakura
Дата рождения
15 апреля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
9.0
Атака титанов: Последняя атака
(2024)
8.6
Доктор Стоун
(2019)
8.1
Созданный в Бездне
(2017)
Фильмография Манами Нумакура
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2026
2024
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2011
Все
10
Фильмы
2
Сериалы
8
Актриса
10
7.7
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
анимация, фэнтези
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
9
Атака титанов: Последняя атака
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
боевик, анимация, драма
2024, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня
аниме , фэнтези, комедия
2021, Япония
8.6
Доктор Стоун
боевик, приключения, аниме , фантастика
2019, Япония
5.5
Музыкальные девчонки
аниме , музыка
2018, Япония
6.1
Любовь тирана
комедия, аниме , мелодрама
2017, Япония
8.1
Созданный в Бездне
приключения, аниме , фэнтези
2017, Япония
6.1
Магазинчик сладостей
комедия, аниме , мелодрама
2016, Япония
7
Повелитель
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
6.6
Идолмастер
аниме , музыка
2011, Япония
