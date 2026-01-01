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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Ян У-хёк
Yang Woo-hyeok
Киноафиша
Персоны
Ян У-хёк
Ян У-хёк
Yang Woo-hyeok
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
0.0
Сельская жизнь в Ëннири
(2026)
Фильмография Ян У-хёк
Сельская жизнь в Ëннири
драма, комедия, семейный, дорама
2026, Южная Корея
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