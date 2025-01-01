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Елена Воробей (настоящее имя — Елена Яковлевна Лебенбаум) — российская актриса, юмористка, певица, пародистка, режиссёр и педагог. Заслуженная артистка России.
Родилась 5 июня 1967 года в Бресте. Карьеру начала со студенческих лет в ленинградском театре «Буфф», где работала с Юрием Гальцевым и Геннадием Ветровым. Известность получила благодаря пародиям на популярных артистов ещё до появления в передаче «Аншлаг», куда пришла в 2000 году.
Переехав в Москву, активно участвовала в телевизионных шоу и театральных постановках. Победила во 2 сезоне музыкального проекта «Три аккорда» на Первом канале. Лауреат конкурсов «Хит-парад Останкино» и «Кубок юмора».