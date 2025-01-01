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Елена Воробей
Елена Воробей Elena Vorobey
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Елена Воробей

Elena Vorobey

Дата рождения
5 июня 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Брест, Белоруссия

Биография Елены Воробей

Елена Воробей (настоящее имя — Елена Яковлевна Лебенбаум) — российская актриса, юмористка, певица, пародистка, режиссёр и педагог. Заслуженная артистка России.

Родилась 5 июня 1967 года в Бресте. Карьеру начала со студенческих лет в ленинградском театре «Буфф», где работала с Юрием Гальцевым и Геннадием Ветровым. Известность получила благодаря пародиям на популярных артистов ещё до появления в передаче «Аншлаг», куда пришла в 2000 году.

Переехав в Москву, активно участвовала в телевизионных шоу и театральных постановках. Победила во 2 сезоне музыкального проекта «Три аккорда» на Первом канале. Лауреат конкурсов «Хит-парад Останкино» и «Кубок юмора».

Популярные фильмы

Элька 6.5
Элька (2006)
Это все цветочки 5.2
Это все цветочки (2005)
Золотая рыбка 1.9
Золотая рыбка (2008)

Фильмография Елены Воробей

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Золотая рыбка 1.9
Золотая рыбка Zolotaya rybka
мюзикл, комедия 2008, Россия
Элька 6.5
Элька Elka
анимация, семейный, приключения 2006, Россия
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Это все цветочки 5.2
Это все цветочки Eto vsyo tsvetochki
комедия 2005, Россия
Новости личной жизни Елене Воробей
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