Елена Воробей (настоящее имя — Елена Яковлевна Лебенбаум) — российская актриса, юмористка, певица, пародистка, режиссёр и педагог. Заслуженная артистка России.

Родилась 5 июня 1967 года в Бресте. Карьеру начала со студенческих лет в ленинградском театре «Буфф», где работала с Юрием Гальцевым и Геннадием Ветровым. Известность получила благодаря пародиям на популярных артистов ещё до появления в передаче «Аншлаг», куда пришла в 2000 году.

Переехав в Москву, активно участвовала в телевизионных шоу и театральных постановках. Победила во 2 сезоне музыкального проекта «Три аккорда» на Первом канале. Лауреат конкурсов «Хит-парад Останкино» и «Кубок юмора».