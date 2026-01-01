Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Микеланджело Дализи
Michelangelo Dalisi
Киноафиша
Персоны
Микеланджело Дализи
Микеланджело Дализи
Michelangelo Dalisi
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.3
Кодекс Данте
(2025)
Билеты
Фильмография Микеланджело Дализи
5.3
Кодекс Данте
In the Hand of Dante
драма
2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой
Кладу лаврушку в морозилку: весь год не нарадуюсь своей хитрости - секрет от опытного шеф-повара
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей
«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить