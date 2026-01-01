Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Луиза Хачатурян Luiza Khachaturyan
Киноафиша Персоны Луиза Хачатурян

Луиза Хачатурян

Luiza Khachaturyan

Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

Я женился без тебя 0.0
Я женился без тебя (2023)

Фильмография Луиза Хачатурян

Я женился без тебя
Я женился без тебя
вертикальный сериал, мелодрама 2023, США
Показать еще
Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо
С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков
С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула
Топ-1 среди российских боевиков на «Кинопоиске»: Устюгов на высоте, зрители хвалят «неожиданные повороты»
Более 10 стран купили права на показ этого сериала от «России-1»: не зря его зовут лучшим историческим проектом за 25 лет
Новая дорама Netflix «вызывает привыкание не хуже кофе»: собрала 2 400 000 зрителей и получила 8.4 за бешеную химию
8.3 на IMDb и 11 номинаций на «Эмми» не спасли: продолжение нового и мрачного «Человека-паука» отменили
Самый необычный фильм по Агате Кристи — «это интригующие 1,5 часа проведенного у экрана времени»: все из-за щепотки мистики
Соболь располнел, Перепечко похудел на 40 кг, а Синицин лишился слуха: как 20 лет спустя выглядят и живут звезды «Кадетства»
Фанатам «Укрытия» дату выхода финала вычислять не нужно: Apple уже показала тизер 4-го сезона — и там огромный спойлер
Доставайте удочки — наклевывается тест по советскому кино: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с рыбалкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше