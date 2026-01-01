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Эмили Паксеванос
Emily Paxevanos
Киноафиша
Персоны
Эмили Паксеванос
Эмили Паксеванос
Emily Paxevanos
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Ночной бизнес
(2026)
Фильмография Эмили Паксеванос
6.6
Ночной бизнес
The Get Out
боевик, триллер, комедия
2026, США / Австралия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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