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Фильмография
Лиз Феннинг
Liz Fenning
Киноафиша
Персоны
Лиз Феннинг
Лиз Феннинг
Liz Fenning
Дата рождения
12 августа 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
9.1
GHOST: Rite Here Rite Now
(2024)
8.2
Блудливая Калифорния
(2007)
7.8
The Martial Artist
(2025)
Фильмография Лиз Феннинг
7.8
The Martial Artist
The Martial Artist
драма
2025, США
9.1
GHOST: Rite Here Rite Now
Rite Here Rite Now
музыка
2024, Швеция / США
4.7
Паутина страсти
Demise
триллер
2024, США
7
Список проказников мистера Скруджа
The Naughty List of Mr. Scrooge
ужасы
2024, США
Мой бывший — мой начальник
мелодрама, вертикальный сериал
2023, США
Смотреть первые 2 серии
6.8
Грохот сквозь тьму
Rumble Through the Dark
триллер
2023, США
5.3
Опасные игры
Held
ужасы, мистика, триллер
2020, США
2.5
Из глубины
From the Depths
драма, ужасы, детектив
2020,
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