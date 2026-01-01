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Фильмография
Ли Ган-ук
Lee Gang-wook
Киноафиша
Персоны
Ли Ган-ук
Ли Ган-ук
Lee Gang-wook
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Колония
(2026)
Билеты
Фильмография Ли Ган-ук
7.3
Колония
Colony
боевик, ужасы, триллер
2026, Южная Корея
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Рецензия
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