Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О Е-джу
Oh Ye Ju
Киноафиша
Персоны
О Е-джу
О Е-джу
Oh Ye Ju
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Обратная сторона Каннама
(2024)
5.9
Фабрика троллей
(2024)
0.0
В твой сияющий сезон
(2026)
Фильмография О Е-джу
В твой сияющий сезон
драма, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
7
Обратная сторона Каннама
драма, криминал, триллер, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
5.9
Фабрика троллей
Troll Factory
криминал, драма
2024, Южная Корея
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