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Фильмография
Ясир Аль-Маула
Yasser Al Mawla
Киноафиша
Персоны
Ясир Аль-Маула
Ясир Аль-Маула
Yasser Al Mawla
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Не смыкая глаз
(2026)
Фильмография Ясир Аль-Маула
6.1
Не смыкая глаз
Yesterday the Eye Didn't Sleep
драма
2026, Бельгия / Ливан / Палестина
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