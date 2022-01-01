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Илья Максимов
Илья Максимов
О персоне
Фильмография
Илья Максимов
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Дата рождения
24 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ильи Максимова
Родился 24 декабря 1977 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Ильи Максимова
Гулливер возвращается
приключения
2022, Украина
5.0
Мать моего сына
триллер
2022, Россия
0.0
Проводник
мистика, триллер
2018, Россия
8.0
За чертой
2017, Россия
0.0
Подари мне немного тепла
мелодрама
2013, Россия
6.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.0
Смешарики
семейный, анимация
2004, Россия
7.0
Карлик Нос
анимация, семейный, сказка
2003, Россия
5.0
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