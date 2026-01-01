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Наоми Велиссарио
Naomi Velissariou
Киноафиша
Персоны
Наоми Велиссарио
Наоми Велиссарио
Naomi Velissariou
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Билзен, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
When It Melts
(2023)
6.2
Ненависть
(2016)
0.0
Кошечки Сильвии
(2016)
Фильмография Наоми Велиссарио
7.3
When It Melts
Het smelt
драма
2023, Бельгия
Кошечки Сильвии
драма
2016, Бельгия
6.2
Ненависть
Out of Love
драма
2016, Нидерланды / Франция
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