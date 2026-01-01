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Наоми Велиссарио Naomi Velissariou
Киноафиша Персоны Наоми Велиссарио

Наоми Велиссарио

Naomi Velissariou

Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Билзен, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

When It Melts 7.3
When It Melts (2023)
Ненависть 6.2
Ненависть (2016)
Кошечки Сильвии 0.0
Кошечки Сильвии (2016)

Фильмография Наоми Велиссарио

When It Melts 7.3
When It Melts Het smelt
драма 2023, Бельгия
Кошечки Сильвии
Кошечки Сильвии
драма 2016, Бельгия
Ненависть 6.2
Ненависть Out of Love
драма 2016, Нидерланды / Франция
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