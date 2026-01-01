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Мария Скосырева Mariya Skosyreva
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Мария Скосырева

Mariya Skosyreva

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

Вероника не придет 7.5
Вероника не придет (2008)
Вооруженное сопротивление 6.0
Вооруженное сопротивление (2008)
Атыкуда 3.6
Атыкуда (2024)

Фильмография Мария Скосырева

Женщина в белом
Женщина в белом
мелодрама, детектив 2026, Россия
Атыкуда 3.6
Атыкуда Atykuda
короткометражный, комедия, драма 2024, Россия
Смотреть трейлер
Вероника не придет 7.5
Вероника не придет Veronika ne pridyot
драма 2008, Россия
Вооруженное сопротивление 6
Вооруженное сопротивление Vooruzhennoe soprotivlenie
драма 2008, Россия
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Другие проекты Мария Скосырева
Грех да беда на кого не живет
16+

Грех да беда на кого не живет

Информация
Пожары
16+

Пожары

Информация
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