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Ярмо Мякинен
Ярмо Мякинен Jarmo Mäkinen
Киноафиша Персоны Ярмо Мякинен

Ярмо Мякинен

Jarmo Mäkinen

Дата рождения
29 мая 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Карстула, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Домой в Мидгорд 7.3
Домой в Мидгорд (2003)
Кларк 7.1
Кларк (2022)
Малиновая лодка беженца 6.6
Малиновая лодка беженца (2014)

Фильмография Ярмо Мякинен

Возвращение гремлинов 4.4
Возвращение гремлинов The Creeps
боевик, комедия, фэнтези 2025, Финляндия
Смотреть трейлер
Sipi Pelle TV-starana Sipi Pelle TV-starana
семейный 2024, Финляндия
На стороне зла 6.2
На стороне зла
драма, криминал, мини-сериал 2023, Финляндия
Кларк 7.1
Кларк
драма, боевик, криминал, мини-сериал 2022, Швеция
Малиновая лодка беженца 6.6
Малиновая лодка беженца Vadelmavenepakolainen
комедия 2014, Финляндия / Швеция
Домой в Мидгорд 7.3
Домой в Мидгорд
комедия 2003, Швеция
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