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Фильмография
Ярмо Мякинен
Jarmo Mäkinen
Киноафиша
Персоны
Ярмо Мякинен
Ярмо Мякинен
Jarmo Mäkinen
Дата рождения
29 мая 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Карстула, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Домой в Мидгорд
(2003)
7.1
Кларк
(2022)
6.6
Малиновая лодка беженца
(2014)
Фильмография Ярмо Мякинен
4.4
Возвращение гремлинов
The Creeps
боевик, комедия, фэнтези
2025, Финляндия
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Sipi Pelle TV-starana
Sipi Pelle TV-starana
семейный
2024, Финляндия
6.2
На стороне зла
драма, криминал, мини-сериал
2023, Финляндия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Кларк
драма, боевик, криминал, мини-сериал
2022, Швеция
6.6
Малиновая лодка беженца
Vadelmavenepakolainen
комедия
2014, Финляндия / Швеция
7.3
Домой в Мидгорд
комедия
2003, Швеция
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