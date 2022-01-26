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Алексей Онежен
Алексей Онежен
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Алексей Онежен
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Дата рождения
7 июня 2006
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Алексея Онежена
Родился 7 июня 2006 года. Москва, Россия.
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Фильмография Алексея Онежена
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Спасибо деду за победу
комедия, семейный
2018, Россия
6.0
Ну и Новый год!
семейный, комедия
2015, Россия
5.0
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Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие»
Премьера состоится уже этой весной.
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26 января 2022 13:23
Новую серию «Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка»
Союзмультфильм выпустил шестую серию «Нового Простоквашино», которую посвятили памяти замечательных людей, причастных к созданию любимого мультфильма – актеру Олегу Табакову,
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10 сентября 2018 13:25
Завершились съемки картины «Спасибо деду за победу»
Кинокомпания RSS Production закончила съемочные работы над картиной режиссера-дебютанта Теймураза Тании «Спасибо деду за победу». Сейчас проект находится на стадии монтажа. Релиз картины
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10 февраля 2017 20:23
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