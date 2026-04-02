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Рамаяна

, 2026
Ramayana Part 1
Индия, США / боевик, приключения, драма
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Рамаяна - Официальный трейлер
Рамаяна  Официальный трейлер

В ролях

Ранбир Капур
Ранбир Капур
Ram
Яш
Ravana
Sai Pallavi
Sita
Рави Дюбей
Lakshman
Санни Деол
Hanuman
Сухаил Найар
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Surpanakha
Шиба Чадха
Лара Датт
Kaikeyi
Арун Говил
Dashrath
Indira Krishnan
Kausalaya
Кунал Капур
Режиссер Нитеш Тивари
Сценарист Вальмики, Шридхар Рагхаван, Namit Malhotra
Композитор Ханс Циммер, А. Р. Рахман, Rishab Rikhiram Sharma
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия / США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 ноября 2026
Дата выхода
8 ноября 2026 Индия
Бюджет 4 000 000 000 INR
Производство Double Negative (DNEG), Monster Mind Creations, Prime Focus Studios
Другие названия
Ramayana Part 1, Ramayana, Ramayana, Our Truth, Our History, Ramayana: Part I, रामायणम्, रामायण, రామాయణం, ராமாயணம், Namit Malhotra's Ramayana, Ramayan

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

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Рамаяна - Официальный трейлер
Рамаяна Официальный трейлер
Рамаяна - Тизер
Рамаяна Тизер
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