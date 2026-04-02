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Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Рамаяна
Рамаяна
, 2026
Ramayana Part 1
Индия, США / боевик, приключения, драма
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Рамаяна
Официальный трейлер
Официальный трейлер
В ролях
Ранбир Капур
Ram
Яш
Ravana
Sai Pallavi
Sita
Рави Дюбей
Lakshman
Санни Деол
Hanuman
Сухаил Найар
Ракул Прит Сингх
Surpanakha
Шиба Чадха
Лара Датт
Kaikeyi
Арун Говил
Dashrath
Indira Krishnan
Kausalaya
Кунал Капур
Режиссер
Нитеш Тивари
Сценарист
Вальмики
,
Шридхар Рагхаван
,
Namit Malhotra
Композитор
Ханс Циммер
,
А. Р. Рахман
,
Rishab Rikhiram Sharma
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия / США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
8 ноября 2026
Дата выхода
8 ноября 2026
Индия
Бюджет
4 000 000 000 INR
Производство
Double Negative (DNEG), Monster Mind Creations, Prime Focus Studios
Другие названия
Ramayana Part 1, Ramayana, Ramayana, Our Truth, Our History, Ramayana: Part I, रामायणम्, रामायण, రామాయణం, ராமாயணம், Namit Malhotra's Ramayana, Ramayan
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Обновлено 24 июля 2026
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