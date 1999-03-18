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Шахар Тавоч
Шахар Тавоч Shahar Tavoch
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Шахар Тавоч

Shahar Tavoch

Дата рождения
18 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рамат-Ган, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Долина слез 7.4
Долина слез (2020)
Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид (2025)

Фильмография Шахар Тавоч

Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид David
приключения, анимация, драма 2025, США / ЮАР
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Билеты
Долина слез 7.4
Долина слез
драма, военный 2020, Израиль
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