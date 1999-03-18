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Фильмография
Шахар Тавоч
Shahar Tavoch
Киноафиша
Персоны
Шахар Тавоч
Шахар Тавоч
Shahar Tavoch
Дата рождения
18 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рамат-Ган, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.4
Долина слез
(2020)
6.9
Храбрый Давид
(2025)
Билеты
Фильмография Шахар Тавоч
6.9
Храбрый Давид
David
приключения, анимация, драма
2025, США / ЮАР
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Билеты
7.4
Долина слез
драма, военный
2020, Израиль
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