Фильмы в прокате 2022 года

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Открытое море: Монстр глубины
Триллер о противостоянии молодых красоток и безжалостной акулы
триллер
2022, Австралия
5.0
Билеты
Забытое чудо
Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
анимация, семейный, приключения
2022, Россия
0.0
Билеты
Булки
Комедия с Кристиной Асмус о невероятных приключениях на Шри-Ланке
комедия
2022, Россия
6.0
Билеты
Побег из космоса
Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
анимация, комедия, семейный
2022, Китай
7.0
Билеты
Месть Банши
Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
боевик, триллер
2022, США
3.0
Билеты
Одна
Остросюжетная драма, основанная на реальных событиях, о выживании в тайге
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.0
Билеты
Одержимая
Остросюжетный эротический детектив о борьбе со страхами и фобиями
триллер
2021, Россия
0.0
Билеты
Первая любовь
Проникновенная мелодрама о любви подростков и разбитых сердцах
мелодрама
2022, США
4.0
Билеты
Кощей. Похититель невест
Мультфильм о романтичной стороне главного злодея сказок
анимация, комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Страна Саша
Комедийная мелодрама о первой любви и взрослении
мелодрама, комедия
2022, Россия
0.0
Билеты
Самый лучший друг
Семейный фильм о бойцовской собаке, которая обретает любящую семью
драма
2018, США
5.0
Билеты
СоюзКиноМульт Выпуск №1
Новые серии любимых мультфильмов на большом экране!
анимация, детский
2022, Россия
0.0
Билеты
Молох
Голландский хоррор о древнем зле
ужасы
2022, Нидерланды
6.0
Билеты
Дикая
Комедия о приключениях модели в якутской тайге
приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Молодой человек
Комедия с Павлом Табаковым о 30-летнем неудачнике, который решается на дерзкую аферу
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Бэтмен
Супергеройский блокбастер о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Билеты
Школа волшебства
Семейное фэнтези о силе доброй магии
приключения, комедия, семейный
2021, Италия
5.0
Билеты
Главная роль
Комедия о ссоре знаменитых актеров с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.0
Билеты
Три кота и море приключений
Самое большое приключение Коржика, Карамельки и Компота!
анимация, приключения
2022, Россия
8.0
Билеты
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МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои
Новые серии любимых мультфильмов!
анимация, детский
2022, Россия
0.0
Билеты
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Билеты
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Мой волк
Семейный фильм о дружбе 8-летней девочки и волка
приключения, семейный
2021, Франция
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Артек. Большое путешествие
Семейная комедия с Михаилом Галустяном о родителях и детях
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Влюблённые в небо
Яркое аниме о любви к планерному спорту
аниме
2022, Япония
7.0
Билеты
Венецияфрения
Хоррор о группе испанских туристов, чье путешествие в Венецию оборачивается кровавой расправой
ужасы
2021, Испания
6.0
Билеты
Проклятие Артура
Французский фильм ужасов об опасных тайнах заброшенного дома
ужасы
2022, Франция
5.0
Билеты
Мир Юрского периода: Господство
Продолжение популярной франшизы о динозаврах с Крисом Праттом в главной роли
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.0
Билеты
Красная черепаха
анимация
2016, Франция
7.0
Билеты
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Развод. Фильм первый
Комедия о бывших влюбленных, взявших квартиру в ипотеку
комедия
2022, Россия
7.0
Билеты
Анчартед: на картах не значится
Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ!
боевик, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Супер Майки
Комедия о голландских стриптизерах, переехавших в Майами
комедия
2020, Нидерланды
4.0
Билеты
Обряд
Мистический хоррор о кровавом культе
ужасы
2022, США
4.0
Билеты
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.0
Билеты
Эскортницы
Польская драма о соблазне и моральном выборе
драма
2021, Польша
7.0
Билеты
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Дурак
драма
2014, Россия
7.0
Билеты
Паранормальные явления. Медиум
Тайский хоррор о жестоком духе смерти
ужасы
2021, Таиланд
5.0
Билеты
Творцы снов
Красочный мультфильм о мире, в котором сбываются все мечты!
анимация
2020, Дания
6.0
Билеты
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Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
Билеты
Шербурские зонтики
мелодрама, драма, мюзикл
1964, Франция / Германия
8.0
Билеты
Танцы на высоте!
Комедия о кавказском танцоре, который по зову сердца уезжает в Москву
комедия, музыка
2022, Россия
0.0
Билеты
Боец: король ринга
Спортивная драма с Расселом Кроу о знаменитом английском боксере 19 века
криминал, драма, биография
2022, Великобритания
0.0
Билеты
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Межсезонье
Криминальная драма о подростках, чей бунт против взрослых оборачивается трагедией
приключения, криминал
2021, Россия
0.0
Билеты
Фантазеры
Романтическая комедия о том, что нелепый розыгрыш может подарить право на счастье.
комедия
2018, Италия
6.0
Билеты
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Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
5.0
Билеты
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Пропавшая
Триллер с Джерардом Батлером о таинственном исчезновении женщины
триллер, боевик, детектив
2022, США
6.0
Билеты
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.0
Билеты
Птицы, как мы
Мультфильм о том, что семья превыше всего
приключения, анимация, фэнтези
2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
Билеты
Смотреть онлайн
Джейн глазами Шарлотты
Документальный фильм о взаимоотношениях знаменитой мамы и дочки – Джейн Биркин и Шарлотты Генсбур
биография, документальный
2021, Франция
5.0
Билеты
Истории в кино: Чайная история
комедия
2022, Россия
0.0
Билеты
Ветер крепчает
Аниме Хаяо Миядзаки о силе детской мечты
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Билеты
Смотреть онлайн
Морбиус
Джаред Лето в роли вампира в супергеройском блокбастере Marvel
боевик, фантастика, ужасы
2022, США
0.0
Билеты
Человек-паук: Нет пути домой
Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Билеты
Заклятье: Спуск к дьяволу
Фильм ужасов о проклятом доме, похищающем своих жильцов
ужасы
2021, Ирландия
6.0
Билеты
Род мужской
Британский психологический хоррор о зле, таящемся в мужчинах
триллер
2022, Великобритания
6.0
Билеты
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Аманат
Историческая драма о превратностях судьбы, преданности и любви
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.0
Билеты
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер
1960, Франция
6.0
Билеты
Достучаться до небес
Культовая криминальная драма с Тилем Швайгером
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.0
Билеты
Любовное настроение
драма, мелодрама
2000, Гонконг
6.0
Билеты
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Билеты
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Эннио. Маэстро
Документальный фильм о знаменитом композиторе Эннио Морриконе.
биография, документальный, музыка
2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Билеты
Казнь
Триллер с Юлией Снигирь о маньяке и ошибке судебной системы
триллер
2021, Россия
8.0
Билеты
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Итальянские каникулы
Комедия о трех разных семьях, вынужденных жить в одном доме во время отпуска
комедия
2020, Италия
6.0
Билеты
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Ералаш в кино! Выпуск 1
семейный
2021, Россия
0.0
Билеты
Королевство полной луны
комедия
2012, США
7.0
Билеты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
История легендарного советского вратаря Льва Яшина!
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Билеты
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Рождественская комедия о разногласиях тунисцев и итальянцев
комедия
2016, Италия
5.0
Билеты
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Всё везде и сразу
Захватывающее путешествие по мультивселенным со звездой Marvel!
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Билеты
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TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Билеты
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Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма
1987, СССР
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Земляничная поляна
драма
1957, Швеция
7.0
Билеты
Фанни и Александр
мистика, драма, сказка
1982, Швеция / Франция / ФРГ
7.0
Билеты
Солярис
драма, криминал, фантастика, мелодрама
1972, СССР
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Волк с Уолл-стрит
Авантюрная драма Мартина Скорсезе о биржевом маклере с Леонардо ДиКаприо в главной роли
драма, криминал
2013, США
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Globe: Сон в летнюю ночь
спектакль
2014, Великобритания
0.0
Билеты
Светская жизнь
комедия, мелодрама, драма
2016, США
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Укрась прощальное утро цветами обещания
Историю любви бессмертной красавицы и простого парня
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Экстаз
Безумство танца и хаос на одну ночь накрывают выпускников танцевальной академии
драма
2018, Франция
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
документальный
2018, Испания
7.0
Билеты
Джентльмены
Новая криминальная комедия от Гая Ричи
боевик, криминал
2020, США
8.0
Билеты
Смотреть онлайн
Гнев человеческий
Новый криминальный боевик от Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.0
Билеты
Смотреть онлайн
Супергерои
Итальянская мелодрама о том, как тяжело сохранить любовь непохожим друг на друга людям
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Сэм: Песочный эльф
Семейное фэнтези о волшебном существе
фэнтези, семейный
2020, Великобритания
5.0
Билеты
Необратимость. Полная инверсия
Перемонтированная версия фильма «Необратимость» 2002 года с Моникой Беллуччи
криминал, драма, мистика
2020, Франция
7.0
Билеты
Красавица и дракон
Аниме о жизни девочки-подростка в виртуальном мире
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Худший человек на свете
Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Реки
Документальный фильм о невероятной силе природы
документальный
2021, Австралия
8.0
Билеты
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация романа Кена Кизи с Джеком Николсоном в главной роли
драма
1975, США
7.0
Билеты
Зеркало
драма
1974, Россия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Сталкер
криминал, фантастика
1979, СССР
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Мальтийский сокол
мистика, детский, нуар
1941, США
8.0
Билеты
Дракула
ужасы, фантастика
1931, США
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Белый тигр
военный
2012, Россия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Одержимость
драма
2014, США
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Герцогиня Мальфи
спектакль
2014, Великобритания
6.0
Билеты
Эми
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
8.0
Билеты
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Роуд-муви о детдомовце, который везет отца-уголовника в дом инвалидов
комедия
2017, Россия
7.0
Билеты
Ла-Ла Ленд
Музыкальная история любви, покорившая весь мир!
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Билеты
Сергей Эйзенштейн — архитектор кино
документальный, короткометражный
2014, Россия
0.0
Билеты
Дом, который построил Джек
Фильм Ларса фон Триера про серийного убийцу с Умой Турман, Мэттом Дилланом и Райли Кио в главных ролях
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Билеты
Бык
Криминальная драма о лихих 90-х.
драма, криминал
2019, Россия
7.0
Билеты
Мирай из будущего
Мальчик попадает в параллельный мир, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Голодные сердца
Драма об отношениях пары после рождения ребенка
триллер, драма
2014, Италия
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Земля: Один потрясающий день
Документальный фильм о чудесах на нашей планете
документальный, семейный
2017, Великобритания
8.0
Билеты
Солнцестояние
Под светом солнца открывается настоящая тьма...
ужасы
2019, США
5.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Гостиница Окко
Аниме о девочке, живущей в гостинице с необычными постояльцами.
анимация, аниме
2018, Япония
7.0
Билеты
TheatreHD: Мэтью Борн: Лебединое озеро
балет
2019, Великобритания
0.0
Билеты
#АртЛекторийВКино: Палладио. Власть архитектуры
Палладио
документальный
2019, Италия
0.0
Билеты
Отец
Семейная драма с Энтони Хопкинсом о борьбе с деменцией
драма
2020, Великобритания / Франция
8.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный
2021, Россия
8.0
Билеты
Тинторетто и новая Венеция
документальный
2020, Италия / Германия
0.0
Билеты
Флешбэк
Боевик с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи о киллере с провалами в памяти
боевик, триллер
2022, США
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Руки прочь!
Комедия о танцорах, которым запрещено прикасаться друг к другу
комедия, семейный
2021, США
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Удовольствие
Шведка из маленького городка переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать порно-звездой
драма
2021, Швеция / Нидерланды / Франция
6.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Зальцбург-100: Электра
опера
2020, Австрия
0.0
Билеты
Волк
Мистическая драма о диком животном в теле человека
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
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