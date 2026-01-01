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Мила Янковска
Мила Янковска Mila Jankowska
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Мила Янковска

Mila Jankowska

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

На цепи 6.9
На цепи (2025)
#ВернитеЭлис 5.7
#ВернитеЭлис (2023)
Лампо. Невероятное путешествие 5.7
Лампо. Невероятное путешествие (2023)

Фильмография Мила Янковска

Лангер 5.6
Лангер
триллер 2025, Польша
Лампо. Невероятное путешествие 2 5.7
Лампо. Невероятное путешествие 2 O psie, który jezdzil koleja 2
приключения, семейный 2025, Польша
Смотреть трейлер
На цепи 6.9
На цепи Good Boy
криминал, драма, ужасы, детектив 2025, Польша
Смотреть трейлер
#ВернитеЭлис 5.7
#ВернитеЭлис
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2023, Польша
Лампо. Невероятное путешествие 5.7
Лампо. Невероятное путешествие O psie, który jeździł koleją
семейный 2023, Польша
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