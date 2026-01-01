Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Мила Янковска
Mila Jankowska
Киноафиша
Персоны
Мила Янковска
Мила Янковска
Mila Jankowska
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.9
На цепи
(2025)
5.7
#ВернитеЭлис
(2023)
5.7
Лампо. Невероятное путешествие
(2023)
Фильмография Мила Янковска
5.6
Лангер
триллер
2025, Польша
5.7
Лампо. Невероятное путешествие 2
O psie, który jezdzil koleja 2
приключения, семейный
2025, Польша
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6.9
На цепи
Good Boy
криминал, драма, ужасы, детектив
2025, Польша
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
#ВернитеЭлис
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2023, Польша
5.7
Лампо. Невероятное путешествие
O psie, który jeździł koleją
семейный
2023, Польша
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