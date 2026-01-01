Оповещения от Киноафиши
Адриан Титьени
Adrian Titieni
Адриан Титьени
Адриан Титьени
Adrian Titieni
Дата рождения
6 июня 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
9.1
Дикая Румыния
(2021)
8.9
Gasca de la Drept
(2025)
8.4
Синхронизация
(2024)
Фильмография Адриан Титьени
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Семейный
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
2021
2019
2017
2016
2015
2013
2012
1992
1988
Все
20
Фильмы
20
Актер
20
6.8
Наставничество
Mentorii
комедия
2025, Румыния
Смотреть трейлер
5
Marea pescuiala
комедия
2025, Румыния
8.9
Gasca de la Drept
Gasca de la Drept
комедия, драма
2025, Румыния
6.7
Три километра на краю света
Trei kilometri pâna la capatul lumii
драма, триллер
2024, Румыния
Смотреть трейлер
8.4
Синхронизация
Timing
драма
2024, Румыния
Смотреть трейлер
6.3
Duel in trei
Duel in trei
комедия
2024, Румыния
7.1
Familiar
Familiar
драма
2023, Франция / Германия / Румыния / Тайвань
9.1
Дикая Румыния
România Salbatica
документальный
2021, Румыния
5.6
Отец, который сворачивает горы
Tata muta muntii
драма, триллер
2021, Румыния / Швеция
7.3
Королева Мария
Queen Marie of Romania
драма
2019, Румыния
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.8
Чарльстон
Charleston
драма, комедия
2017, Румыния / Франция
7.3
Выпускной
Bacalaureat
драма
2016, Румыния / Франция / Бельгия
6.8
Незаконные
Ilegitim
драма
2016, Румыния / Польша / Франция
6.6
Посредник
Fixeur
драма
2016, Румыния / Франция
6.7
Ана, любовь моя
Ana, mon amour
драма
2016, Румыния / Германия / Франция
6.7
To Paris with the Identity Card
Doar cu buletinul la Paris
драма
2015, Румыния
7.3
Поза ребенка
Pozitia copilului / Child's Pose
драма
2013, Румыния
Смотреть трейлер
6.6
Люди и звери
Domestic
драма, комедия, семейный
2012, Румыния / Германия
7.9
Дуб
Balanta
комедия, драма
1992, Румыния / Франция
7.5
Якоб
Iacob
драма
1988, Румыния
