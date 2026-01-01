Оповещения от Киноафиши
Адриан Титьени Adrian Titieni
Киноафиша Персоны Адриан Титьени

Адриан Титьени

Adrian Titieni

Дата рождения
6 июня 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Дикая Румыния 9.1
Дикая Румыния (2021)
Gasca de la Drept 8.9
Gasca de la Drept (2025)
Синхронизация 8.4
Синхронизация (2024)

Фильмография Адриан Титьени

Жанр
Год
Наставничество 6.8
Наставничество Mentorii
комедия 2025, Румыния
Смотреть трейлер
Marea pescuiala 5
Marea pescuiala
комедия 2025, Румыния
Gasca de la Drept 8.9
Gasca de la Drept Gasca de la Drept
комедия, драма 2025, Румыния
Три километра на краю света 6.7
Три километра на краю света Trei kilometri pâna la capatul lumii
драма, триллер 2024, Румыния
Смотреть трейлер
Синхронизация 8.4
Синхронизация Timing
драма 2024, Румыния
Смотреть трейлер
Duel in trei 6.3
Duel in trei Duel in trei
комедия 2024, Румыния
Familiar 7.1
Familiar Familiar
драма 2023, Франция / Германия / Румыния / Тайвань
Дикая Румыния 9.1
Дикая Румыния România Salbatica
документальный 2021, Румыния
Отец, который сворачивает горы 5.6
Отец, который сворачивает горы Tata muta muntii
драма, триллер 2021, Румыния / Швеция
Королева Мария 7.3
Королева Мария Queen Marie of Romania
драма 2019, Румыния
Смотреть трейлер
Чарльстон 6.8
Чарльстон Charleston
драма, комедия 2017, Румыния / Франция
Выпускной 7.3
Выпускной Bacalaureat
драма 2016, Румыния / Франция / Бельгия
Незаконные 6.8
Незаконные Ilegitim
драма 2016, Румыния / Польша / Франция
Посредник 6.6
Посредник Fixeur
драма 2016, Румыния / Франция
Ана, любовь моя 6.7
Ана, любовь моя Ana, mon amour
драма 2016, Румыния / Германия / Франция
To Paris with the Identity Card 6.7
To Paris with the Identity Card Doar cu buletinul la Paris
драма 2015, Румыния
Поза ребенка 7.3
Поза ребенка Pozitia copilului / Child's Pose
драма 2013, Румыния
Смотреть трейлер
Люди и звери 6.6
Люди и звери Domestic
драма, комедия, семейный 2012, Румыния / Германия
Дуб 7.9
Дуб Balanta
комедия, драма 1992, Румыния / Франция
Якоб 7.5
Якоб Iacob
драма 1988, Румыния
