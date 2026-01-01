Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марьяна Полтева
Maryana Polteva
Марьяна Полтева
Марьяна Полтева
Maryana Polteva
Дата рождения
27 июля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Прикосновение
(1992)
Билеты
6.1
День гнева
(1985)
6.1
Попутчик
(1986)
Фильмография Марьяна Полтева
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1992
1986
1985
1983
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.5
Прикосновение
Prikosnoveniye
ужасы, триллер
1992, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.1
Попутчик
Poputchik
драма
1986, СССР
6.1
День гнева
Den gneva
фантастика, ужасы, детектив, приключения
1985, СССР
5.6
Страховой агент
Strakhovoy agent
комедия
1985, СССР
Онлайн
6.1
Дело за тобой!
Delo za toboy!
семейный
1983, СССР
