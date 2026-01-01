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Фильмография
Нели Тагар
Nelly Tagar
Киноафиша
Персоны
Нели Тагар
Нели Тагар
Nelly Tagar
Дата рождения
30 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Мотивация ноль
(2014)
6.7
Искусство ожидания
(2019)
0.0
Точка отсчета
(2024)
Фильмография Нели Тагар
Точка отсчета
драма, мелодрама
2024, Израиль
6.7
Искусство ожидания
Neffilot
драма
2019, Израиль
7.3
Мотивация ноль
Zero Motivation
комедия, драма
2014, Израиль
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