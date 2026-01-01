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Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Лим Джон-сон
Lim Jeong-seon
Киноафиша
Персоны
Лим Джон-сон
Лим Джон-сон
Lim Jeong-seon
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Колония
(2026)
Билеты
Фильмография Лим Джон-сон
7.3
Колония
Colony
боевик, ужасы, триллер
2026, Южная Корея
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Рецензия
Билеты
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